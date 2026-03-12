В Иране заявили, до каких пор готовы продолжать вооруженный конфликт с США

Секретарь иранского Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани заявил, обращаясь к американскому президенту Дональду Трампу, что Иран не планирует завершать боевые действия, пока США не «заплатят за свою ошибку».
Лариджани сказал, что «войну невозможно закончить несколькими твитами».
Эскалация между Израилем с США и Ираном продолжается с 28 февраля. Иран неоднократно атаковал Израиль, а также многие страны Ближнего Востока. Власти Ирана утверждали, что целью атак являются американские военные базы. Власти ряда ближневосточных государств раскритиковали действия иранских властей, а ОАЭ 1 марта заявили, что закрывают посольство в Иране.
Также Иран фактически перекрыл Ормузский пролив, что привело к стремительному росту стоимости энергоресурсов. Верховный лидер Ирана Моджаба Хаменеи в заявлении, распространенном иранской гостелерадиокомпанией, сказал, что Ирану необходимо использовать возможность блокирования как рычаг давления.
Читайте материал «Министр энергетики США сказал об эмоциях Трампа из-за стоимости энергоносителей».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.