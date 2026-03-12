Новые заводы и мегапроекты: Текслер рассказал о будущем Челябинской области

Губернатор Алексей Текслер представил информацию о крупных инвестиционных проектах региона на совещании, которое провел первый вице-премьер России Денис Мантуров. Встреча прошла в формате видеоконференции и была посвящена реализации проектов института кураторства в регионах Уральский федеральный округ.
Как сообщили в правительстве Челябинской области, глава региона рассказал о нескольких стратегических проектах, которые формируют новую экономическую траекторию Южного Урала.
Среди ключевых инициатив — создание городского курорта Притяжение в Магнитогорск, строительство спортивно-концертного комплекса РМК-Арена в Челябинске, модернизация общественного транспорта областного центра и запуск производства перспективных мостов и передних осей на автозаводе Автомобильный завод «Урал» в Миассе.
По словам губернатора, все проекты реализуются по утвержденным графикам и находятся под его личным контролем. Текслер подчеркнул, что эти инициативы имеют стратегическое значение для развития экономики региона и повышения качества жизни жителей.