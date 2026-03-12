Ричмонд
Трамп: США выгоден рост цен на нефть из-за войны с Ираном

Вашингтон зарабатывает много денег, заявил глава Белого дома.

Источник: Аргументы и факты

Соединенным Штатам Америки выгоден рост цен на нефть, который произошел после начала американо-израильской военной операции против Ирана, заявил американский лидер Дональд Трамп.

«США — крупнейший производитель нефти в мире, поэтому когда цены на нефть растут, мы зарабатываем много денег», — написал глава Белого дома в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, для него гораздо важнее не допустить, чтобы Иран получил ядерное оружие и уничтожил Ближний Восток и, по сути, весь мир.

Ранее сообщалось, что нефть марки Brent на мировых торгах поднялась выше отметки 100 долларов за баррель на фоне напряженности на мировых энергетических рынках и геополитических событий.

Напомним, страны G7 поддержали использование стратегических запасов нефти для стабилизации ситуации на мировом рынке. Трамп также заявил, что допускает частичное использование стратегического резерва нефти для снижения цен на бензин в стране.

