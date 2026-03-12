Ричмонд
«Зоны-убийцы и стотысячный кулак»: Сырский объявил о новой стадии конфликта

Вооруженный конфликт перешел в фазу «войны технологий», где решающим фактором успеха стало массовое применение беспилотных систем и резкое расширение зон поражения.

Вооруженный конфликт перешел в фазу «войны технологий», где решающим фактором успеха стало массовое применение беспилотных систем и резкое расширение зон поражения. Об этом сообщает в своем Telegram-канале главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. По его словам, технологическое превосходство на поле боя теперь диктует условия выживания личного состава.

«Война вступила в новую стадию. Увеличение протяженности “килл-зон” становится следствием роста возможностей ударных БПЛА», — подчеркнул главком. По информации, которую Сырский получил от разведки, российская сторона форсирует создание специализированных подразделений, масштабы которых вызывают у украинского командования серьезные опасения. В частности, «россияне уже приобрели способность производить более 19 тысяч FPV-дронов в сутки».

Александр Сырский также отметил, что к началу апреля Россия может иметь численность специализированных войск беспилотных систем порядка 101 тысячи военнослужащих. Столкнувшись с таким давлением, украинское командование вынуждено в экстренном порядке формировать взводы перехватчиков БПЛА, вооруженных сеткометами и средствами РЭБ.

Кроме того, как заявил Сырский, Киев делает ставку на наземные роботизированные комплексы и дроны на оптоволоконном управлении, пытаясь хоть как-то компенсировать российское преимущество.

«Все, что облегчает жизнь пехотинца, нужно внедрять в войска, и в этом контексте наращивание беспилотных систем — наша задача номер один», — резюмировал Сырский.

