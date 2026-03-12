Иран пригрозил Израилю скорым уничтожением

Государственное телевидение Ирана выпустило первое заявление нового верховного лидера страны Моджтабы Хаменеи. Он пригрозил отомстить Израилю и США за гибель мирных жителей республики и сообщил о планах потребовать компенсации за нанесенный ущерб. Также Хаменеи призвал соседние страны как можно скорее закрыть американские базы. В эфире политик не появился. По информации The Sun, он находится в коме.