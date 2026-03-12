Ракеты мести за ранение аятоллы запущены: главная новость Ирана 12 марта

Узнать больше по теме

Аятолла: что это за титул и его значение в политике Ирана

Это один из самых известных религиозных титулов в шиитском исламе, который особенно часто упоминается в контексте политической системы современного Ирана. В материале разберем, что значит аятолла простыми словами, кто может получить этот титул, когда он появился и почему именно духовные лидеры с таким званием стали определять политическое устройство Ирана.