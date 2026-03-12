Ричмонд
Ракеты мести за ранение аятоллы запущены: главная новость Ирана 12 марта

Иранский МИД сообщил западным СМИ, что новый аятолла Моджтаба Хаменеи получил ранение, но чувствует себя хорошо. Повлияет ли это на стратегию исламской республики, оценил специалист по Ближнему Востоку Кирилл Семенов.

Источник: Аргументы и факты

Новый верховный лидер страны Моджтаба Хаменеи получил ранение, но чувствует себя хорошо, сообщил западным СМИ представитель МИД Ирана. 12 марта иранские государственные СМИ опубликовали первое обращение Моджтабы Хаменеи, в котором он заявил, что исламская республика не откажется от мести за граждан, погибших в результате ударов.

Комментируя главную новость из Ирана от 12 марта, специалист по Ближнему Востоку и Северной Африке Кирилл Семенов в беседе с aif.ru объяснил, что ранение или даже потеря нового лидера не повлияет на стратегию исламской республики.

«Иран уже действует так, как он действует. Потеря нового лидера, либо потеря ещё кого-то из руководства не приведёт к изменению стратегии исламской республики. она продолжит войну, продолжит атаковать базы США в регионе, продолжит атаковать Израиль. Они будут использовать тот потенциал, который у них есть, будут пытаться растянуть его на как можно большее время, чтобы продолжать свою стратегию», — объяснил эксперт.

Как сообщает британский таблоид The Sun, новый верховный лидер Ирана находится в больнице с ампутированными ногами и тяжёлыми внутренними травмами после авиаудара Израиля. Официально Иран эту информацию не подтверждает и не опровергает.

