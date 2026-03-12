МИД Ирана выдвинул условие для прохода судов по Ормузскому проливу

«Нестабильность в регионе, вызванная США и сионистским режимом, может повлиять на движение судов, но Иран не желает, чтобы пролив стал небезопасным, и для прохода судна должны координироваться с ВМС Ирана, чтобы обеспечить безопасность судоходства», — сказал Багаи.