МИД Ирана выдвинул условие для прохода судов по Ормузскому проливу

Он добавил, что координация с иранскими ВМС необходима для обеспечения безопасности судоходства. Суда, планирующие пройти через пролив, должны взаимодействовать с военными, чтобы избежать рисков на фоне текущей эскалации.
Ранее сообщалось, что иранские военные нанесли удары по двум судам, шедшим под флагами Либерии и Таиланда, при попытке пересечь Ормузский пролив. Экипажи кораблей не отреагировали на предупреждения военно-морских сил Ирана.
