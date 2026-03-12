Белый дом опубликовал видео ударов по Ирану в стиле игр для Nintendo Wii

Официальный аккаунт Белого дома опубликовал в X* видеозапись ударов по целям в Иране, смонтированную под элементы спортивных игр на консоли Nintendo Wii.
В ролике кадры взрывов на наземных и морских объектах смонтированы с фрагментами из симуляторов тенниса, гольфа, бейсбола, бокса и баскетбола. Видео сопровождает лаконичная подпись, подчеркивающая непобедимость американской стороны.
США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, включая Тегеран. В результате погиб верховный лидер аятолла Али Хаменеи и ряд других ключевых представителей руководства страны. В Белом доме объяснили атаку угрозой со стороны Тегерана, включая ракетные и ядерные риски.
Корпус стражей исламской революции объявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Удары также зафиксированы по объектам США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.