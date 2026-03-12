Ричмонд
Даффи заявил, что США готовили ВПК к войне с Ираном задолго до первой атаки

Заместитель руководителя военного ведомства США по закупкам Майкл Даффи сказал, что руководство Соединенных штатов стало готовить военно-промышленный комплекс к боевым действиям против Ирана задолго до того, как приступило к ним.

Заместитель руководителя военного ведомства США по закупкам Майкл Даффи сказал, что руководство Соединенных штатов стало готовить военно-промышленный комплекс к боевым действиям против Ирана задолго до того, как приступило к ним.

Даффи заявил, что целью военной операции стало «уничтожение способность иранцев вызывать какие-либо конфликты в будущем».

Эскалация между Израилем с США и Ираном продолжается с 28 февраля. Иран неоднократно атаковал Израиль, а также многие страны Ближнего Востока. Власти Ирана утверждали, что целью атак являются американские военные базы. Власти ряда ближневосточных государств раскритиковали действия иранских властей, а ОАЭ 1 марта заявили, что закрывают посольство в Иране.

Также Иран фактически перекрыл Ормузский пролив, что привело к стремительному росту стоимости энергоресурсов. Верховный лидер Ирана Моджаба Хаменеи в заявлении, распространенном иранской гостелерадиокомпанией, сказал, что Ирану необходимо использовать возможность блокирования как рычаг давления.

Читайте материал «Министр энергетики США сказал об эмоциях Трампа из-за стоимости энергоносителей».

