Наживался на отчаянии: россиянин обирал матерей пропавших героев СВО

Преступник действовал расчетливо, используя тяжелое эмоциональное состояние своих жертв. Как сообщает в социальной сети «ВКонтатке» УМВД России по Смоленской области, мужчина «вошел к ним в доверие и создал впечатление, что он может помочь найти родных», однако за каждое свое действие он требовал внушительные суммы. В течение нескольких месяцев аферист планомерно опустошал кошельки двух 54-летних жительниц региона, пока «обманным путем не завладел сбережениями в сумме 3 млн рублей».