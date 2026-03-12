Наживался на отчаянии: россиянин обирал матерей пропавших героев СВО

В Смоленской области полицейские задержали 43-летнего жителя Ярцево, который наживался на отчаянии матерей участников специальной военной операции. Злоумышленник выманил у женщин более 3 миллионов рублей и иномарку, обещая помощь в розыске их сыновей.
Преступник действовал расчетливо, используя тяжелое эмоциональное состояние своих жертв. Как сообщает в социальной сети «ВКонтатке» УМВД России по Смоленской области, мужчина «вошел к ним в доверие и создал впечатление, что он может помочь найти родных», однако за каждое свое действие он требовал внушительные суммы. В течение нескольких месяцев аферист планомерно опустошал кошельки двух 54-летних жительниц региона, пока «обманным путем не завладел сбережениями в сумме 3 млн рублей».
Помимо денежных переводов, подозреваемый убедил одну из потерпевших приобрести для него кроссовер Nissan Qashqai. По данным ведомства, мошенник аргументировал покупку необходимостью «поездок на кроссовере в другие регионы для поиска близких». Получив автомобиль и миллионы рублей, злоумышленник так и не выполнил ни одного из своих обещаний.
На данный момент фигурант задержан сотрудниками уголовного розыска и помещен под стражу. В отношении него возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Теперь циничному «поисковику» грозит до 10 лет лишения свободы.
