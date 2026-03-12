Захарова «тыкнула» шведскому политику, грозившему разбомбить Россию

«Хочется спросить, кто ты такая, Магдалена Андерссон, чтобы угрожать России ядерным оружием и говорить, что от России ничего не останется, потому что её якобы разбомбят в пух и прах? Что ты сделала в этой жизни, чтобы рассуждать на подобные темы? Что ты создала? Кого ты спасла? Кому ты помогла?» — возмутилась Захарова.
Дипломат рекомендовала Андерссон сосредоточиться на вопросах соседней страны, аргументируя это тем, что Гренландия остро нуждается в её защите. Она подчеркнула, что сначала необходимо обеспечить суверенитет европейских государств, а лишь затем приступать к более масштабным задачам по «обустройству планеты».
Ранее Захарова с иронией отреагировала на заявления европейских политиков о том, что Россия якобы получает выгоду от конфликта на Ближнем Востоке. Комментируя слова председателя Европейского совета Антониу Кошты и других западных политиков, она вспомнила строчки из популярной песни Shaman.
Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.