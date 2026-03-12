Иран не остановится и заставит руководство США пожалеть, заявил Лариджани

«Трамп говорит, что он ждет быстрой победы. Хотя начать войну легко, ее нельзя выиграть несколькими твитами. Мы не остановимся до тех пор, пока не заставим вас пожалеть об этой серьезной ошибке», — написал он в соцсети X.
