Иран не остановится и заставит руководство США пожалеть, заявил Лариджани

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани заявил, что Иран не отступит до тех пор, пока не заставит руководство США пожалеть.

Источник: Reuters

«Трамп говорит, что он ждет быстрой победы. Хотя начать войну легко, ее нельзя выиграть несколькими твитами. Мы не остановимся до тех пор, пока не заставим вас пожалеть об этой серьезной ошибке», — написал он в соцсети X.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.

