Американские военные пострадали при ударе по базе в Ираке

В результате удара беспилотников по британо-американской базе возле Эрбиля на севере Ирака пострадали несколько военнослужащих США. Об этом сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники в минобороны.
По данным издания, дроны предположительно были запущены с территории Ирана. Британским силам ПВО удалось сбить два аппарата, но остальные прорвались через защиту и нанесли удар.
«Во время нападения ни один британский солдат не пострадал. Американские военнослужащие, находившиеся на базе, получили незначительные ранения», — говорится в сообщении.
На базе в Эрбиле дислоцированы сотни военных западной коалиции, созданной для борьбы с террористическими группировками.
Напомним, 28 февраля США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В первый же день погиб верховный руководитель Али Хаменеи. Преемником стал его сын Моджтаба, который во время недавней атаки тоже получил ранения. Некоторые СМИ пишут, что он в критическом состоянии.
Тегеран регулярно наносит ответные удары по израильской территории и американским объектам на Ближнем Востоке.