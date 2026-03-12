Ричмонд
Американские военные пострадали при ударе по базе в Ираке

В результате удара беспилотников по британо-американской базе возле Эрбиля на севере Ирака пострадали несколько военнослужащих США.

В результате удара беспилотников по британо-американской базе возле Эрбиля на севере Ирака пострадали несколько военнослужащих США. Об этом сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники в минобороны.

По данным издания, дроны предположительно были запущены с территории Ирана. Британским силам ПВО удалось сбить два аппарата, но остальные прорвались через защиту и нанесли удар.

«Во время нападения ни один британский солдат не пострадал. Американские военнослужащие, находившиеся на базе, получили незначительные ранения», — говорится в сообщении.

На базе в Эрбиле дислоцированы сотни военных западной коалиции, созданной для борьбы с террористическими группировками.

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В первый же день погиб верховный руководитель Али Хаменеи. Преемником стал его сын Моджтаба, который во время недавней атаки тоже получил ранения. Некоторые СМИ пишут, что он в критическом состоянии.

Тегеран регулярно наносит ответные удары по израильской территории и американским объектам на Ближнем Востоке.

