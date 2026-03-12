В Пентагоне обсуждают конвоирование танкеров в Ормузском проливе

«Как только будут созданы необходимые условия, суда отправятся (через Ормузский пролив. — Прим. ред.) Мы проводим консультации с судовладельцами несколько раз в неделю», — сказал он во время слушаний в сенате.
Ранее агентство Reuters сообщило, что ВМС США отказывают представителям судоходных компаний в сопровождении торговых судов и танкеров через Ормузский пролив, ссылаясь на высокие риски. Сопровождение судов станет возможным только после снижения риска нападения, рассказал источник.
Напомним, движение танкеров и торговых судов через Ормузский пролив практически остановилось после начала военной операции США и Израиля против Ирана. 12 марта новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что Ормузский пролив должен и дальше находиться в блокаде, Тегеран будет использовать ее в качестве рычага.