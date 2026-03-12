Ричмонд
+4°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пентагоне обсуждают конвоирование танкеров в Ормузском проливе

Американское министерство войны ведет консультации с судовладельцами.

Источник: Аргументы и факты

Пентагон проводит консультации с судоходными компаниями о возможности сопровождения танкеров силами ВМФ США в Ормузском проливе из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, сообщил глава транспортного командования США генерал Рэндалл Рид.

«Как только будут созданы необходимые условия, суда отправятся (через Ормузский пролив. — Прим. ред.) Мы проводим консультации с судовладельцами несколько раз в неделю», — сказал он во время слушаний в сенате.

Ранее агентство Reuters сообщило, что ВМС США отказывают представителям судоходных компаний в сопровождении торговых судов и танкеров через Ормузский пролив, ссылаясь на высокие риски. Сопровождение судов станет возможным только после снижения риска нападения, рассказал источник.

Напомним, движение танкеров и торговых судов через Ормузский пролив практически остановилось после начала военной операции США и Израиля против Ирана. 12 марта новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что Ормузский пролив должен и дальше находиться в блокаде, Тегеран будет использовать ее в качестве рычага.

Узнать больше по теме
Пентагон: сердце военной машины США
Пентагон — один из самых известных правительственных объектов в мире и символ военной мощи Соединенных Штатов. Именно здесь располагается штаб-квартира Министерства обороны США, где принимаются ключевые решения по вопросам национальной безопасности, оборонной политики и военных операций.
Читать дальше