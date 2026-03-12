ЦАХАЛ опубликовала запись диалога летчиков США и Израиля

Первым разговор начал израильский летчик. Он отметил, что для него «большая честь сражаться вместе» с американскими военными. «Вы отлично справляетесь со своей работой», — сказал он.
Американский пилот поблагодарил собеседника. «Пожалуйста, будьте осторожны там. Бейте изо всех сил», — ответил летчик.
Тегеран нанес ответный удар по американским военным базам, которые находятся в странах Ближнего Востока — Бахрейне, Кувейте, Катаре, Ираке и ОАЭ.
Позднее Трамп заявил, что США и Израиль скоро завершат операцию против Ирана, но не ранее, чем через неделю. По его словам, США уже победили Иран во многих отношениях, но этих побед недостаточно — страна не отступит до полного разгрома противника.