ЦАХАЛ опубликовала запись диалога летчиков США и Израиля

Два летчика США и Израиля обменялись комплиментами, находясь в небе над Ираном. Запись диалога военных опубликовала армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Источник: AP 2024

Первым разговор начал израильский летчик. Он отметил, что для него «большая честь сражаться вместе» с американскими военными. «Вы отлично справляетесь со своей работой», — сказал он.

Американский пилот поблагодарил собеседника. «Пожалуйста, будьте осторожны там. Бейте изо всех сил», — ответил летчик.

В конце февраля США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. Военные нанесли удары по территории республики.

Тегеран нанес ответный удар по американским военным базам, которые находятся в странах Ближнего Востока — Бахрейне, Кувейте, Катаре, Ираке и ОАЭ.

Позднее Трамп заявил, что США и Израиль скоро завершат операцию против Ирана, но не ранее, чем через неделю. По его словам, США уже победили Иран во многих отношениях, но этих побед недостаточно — страна не отступит до полного разгрома противника.

