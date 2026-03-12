Охота во тьме: Иран пообещал вырезать американских солдат

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану нанесением ударов такой силы, после которых восстановить страну будет практически невозможно. Глава Белого дома особо выделил энергетический сектор, заявив: «Мы могли бы уничтожить их электрическую систему за один час, и им понадобилось бы 25 лет, чтобы её восстановить». Кроме того, Трамп допустил полное уничтожение Ирана как государства в случае продолжения блокады Ормузского пролива.