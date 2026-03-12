ТАСС: ВВС Израиля уничтожили в Бейруте один из офисов финансовой сети «Хезболлы»

Самолеты ВВС Израиля точечным ударом уничтожили офис кредитно-финансовой ассоциации «Аль-Кард аль-Хасан», связанной с организацией «Хезболла», заявил ТАСС.
Уточняется, что ракеты были выпущены по первому этажу здания в квартале Зукак-Блат. Жители были заранее эвакуированы после поступившего предупреждения об израильской атаке. Пострадавших, по имеющейся информации, нет.
«Хезболла» является ливанским движением, но имеет тесные связи с Ираном. атаковала Израиль вскоре после эскалации ближневосточного конфликта. Израиль в ответ объявил военную операцию в Ливане. Руководство движения поприветствовало избрание Моджтабы Хаменеи Верховным руководителем Ирана и заявило, что сохранит приверженность иранскому руководству.
Читайте материал «Министр энергетики США сказал об эмоциях Трампа из-за стоимости энергоносителей».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.