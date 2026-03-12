Ричмонд
ТАСС: ВВС Израиля уничтожили в Бейруте один из офисов финансовой сети «Хезболлы»

Самолеты ВВС Израиля точечным ударом уничтожили офис кредитно-финансовой ассоциации «Аль-Кард аль-Хасан», связанной с организацией «Хезболла», заявил ТАСС.

Уточняется, что ракеты были выпущены по первому этажу здания в квартале Зукак-Блат. Жители были заранее эвакуированы после поступившего предупреждения об израильской атаке. Пострадавших, по имеющейся информации, нет.

28 февраля при атаке Израиля и США были ликвидированы высший руководитель Ирана Али Хаменеи и ряд других высокопоставленных представителей страны.

«Хезболла» является ливанским движением, но имеет тесные связи с Ираном. атаковала Израиль вскоре после эскалации ближневосточного конфликта. Израиль в ответ объявил военную операцию в Ливане. Руководство движения поприветствовало избрание Моджтабы Хаменеи Верховным руководителем Ирана и заявило, что сохранит приверженность иранскому руководству.

