Дмитриев спрогнозировал начало крупнейшего в истории энергокризиса

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал данные, о том, что РФ получает 150 миллионов долларов в день в качестве дополнительных доходов за счет роста цен на нефть.

Источник: Аргументы и факты

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил о вероятности наступления крупнейшего в истории энергетического кризиса, связанного с ростом цен на нефть.

«Это только начало крупнейшего энергетического кризиса в истории», — написал Кирилл Дмитриев в соцсети Х*.

Так он прокомментировал публикацию, в которой говорится, что РФ получает 150 миллионов долларов в день в качестве дополнительных доходов за счет роста цен на нефть.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал Евросоюз отменить запрет на импорт российских энергоносителей, чтобы избежать роста цен в Европе на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

До этого момента Кирилл Дмитриев назвал стратегической ошибкой отказ стран Европы от российских энергоносителей.

* Соцсеть Х (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

