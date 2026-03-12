Дмитриев спрогнозировал начало крупнейшего в истории энергокризиса

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил о вероятности наступления крупнейшего в истории энергетического кризиса, связанного с ростом цен на нефть.
«Это только начало крупнейшего энергетического кризиса в истории», — написал Кирилл Дмитриев в соцсети Х*.
Так он прокомментировал публикацию, в которой говорится, что РФ получает 150 миллионов долларов в день в качестве дополнительных доходов за счет роста цен на нефть.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал Евросоюз отменить запрет на импорт российских энергоносителей, чтобы избежать роста цен в Европе на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.
До этого момента Кирилл Дмитриев назвал стратегической ошибкой отказ стран Европы от российских энергоносителей.
* Соцсеть Х (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.