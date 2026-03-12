Дмитриев спрогнозировал начало крупнейшего в истории энергетического кризиса

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев в четверг, 12 марта, предрек начало крупнейшего в истории энергетического кризиса, который связан с резким ростом цен на нефть. Так он прокомментировал материал газеты Financial Times, в котором говорится, что Россия получает по 150 миллионов долларов в день в виде дополнительных доходов благодаря увеличению цен на топливо.
— И это только начало крупнейшего энергетического кризиса в истории, — написал Дмитриев на своей странице в соцсети X на английском языке.
9 марта стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в мае текущего года на лондонской бирже ICE возросла почти на 20 процентов — до 111,4 доллара. Согласно информации СМИ, мировые фондовые рынки зафиксировали обвал индексов, связанный с обострением конфликта на Ближнем Востоке.
В связи с этим 12 марта Кирилл Дмитриев заявил, что США начали лучше понимать роль российской нефти и газа в обеспечении стабильности мировой экономики, а также неэффективность санкций, введенных в отношении России.