Дмитриев спрогнозировал начало крупнейшего в истории энергетического кризиса

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев в четверг, 12 марта, предрек начало крупнейшего в истории энергетического кризиса, который связан с резким ростом цен на нефть. Так он прокомментировал материал газеты Financial Times, в котором говорится, что Россия получает по 150 миллионов долларов в день в виде дополнительных доходов благодаря увеличению цен на топливо.