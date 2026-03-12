Ричмонд
+4°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Евродепутат предупредила, что США хотят атаковать Иран с территории Румынии

Евродепутат и лидер оппозиционной партии «SOS Румыния» Диана Шошоакэ заявила, что США могут использовать военные базы в Румынии для атак по Ирану, и Бухаресту следует готовиться к возможной реакции Тегерана.

Источник: Аргументы и факты

Евродепутат и лидер оппозиционной партии «SOS Румыния» Диана Шошоакэ заявила, что США могут использовать военные базы в Румынии для атак по Ирану, и Бухаресту следует готовиться к возможной реакции Тегерана.

Ранее парламент Румынии на совместном заседании обеих палат утвердил предложение Высшего совета национальной обороны (CSAT) о размещении на территории страны дополнительных подразделений американских войск и авиации.

Шошоакэ подчеркнула, что соглашение с НАТО позволяет использовать базы на территории Румынии для атак по другим странам без согласия парламента. По ее информации, уже прибыли более 500 американских военнослужащих, имеются самолеты-заправщики, а база «Девеселу» готова к действиям.

Евродепутат отметила, что «Девеселу» может стать источником угрозы для страны в случае конфликтов с Ираном.

США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, включая Тегеран. В результате погиб верховный лидер аятолла Али Хаменеи и ряд других ключевых представителей руководства страны. В Белом доме объяснили атаку угрозой со стороны Тегерана, включая ракетные и ядерные риски.

Корпус стражей исламской революции объявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Удары также зафиксированы по объектам США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше