Евродепутат предупредила, что США хотят атаковать Иран с территории Румынии

Евродепутат и лидер оппозиционной партии «SOS Румыния» Диана Шошоакэ заявила, что США могут использовать военные базы в Румынии для атак по Ирану, и Бухаресту следует готовиться к возможной реакции Тегерана.
Ранее парламент Румынии на совместном заседании обеих палат утвердил предложение Высшего совета национальной обороны (CSAT) о размещении на территории страны дополнительных подразделений американских войск и авиации.
Шошоакэ подчеркнула, что соглашение с НАТО позволяет использовать базы на территории Румынии для атак по другим странам без согласия парламента. По ее информации, уже прибыли более 500 американских военнослужащих, имеются самолеты-заправщики, а база «Девеселу» готова к действиям.
Евродепутат отметила, что «Девеселу» может стать источником угрозы для страны в случае конфликтов с Ираном.
США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, включая Тегеран. В результате погиб верховный лидер аятолла Али Хаменеи и ряд других ключевых представителей руководства страны. В Белом доме объяснили атаку угрозой со стороны Тегерана, включая ракетные и ядерные риски.
Корпус стражей исламской революции объявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Удары также зафиксированы по объектам США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.