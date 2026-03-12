Евродепутат предупредила, что США хотят атаковать Иран с территории Румынии

Шошоакэ подчеркнула, что соглашение с НАТО позволяет использовать базы на территории Румынии для атак по другим странам без согласия парламента. По ее информации, уже прибыли более 500 американских военнослужащих, имеются самолеты-заправщики, а база «Девеселу» готова к действиям.