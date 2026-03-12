«Кто ты такая?»: Захарова ответила Андерссон, заявившей, что ЕС может «разбомбить» РФ

Бывший премьер-министр Член парламента Швеции Магдалена Андерссон, которая также является экс-премьер-министром государства, не имеет права говорить о ядерных возможностях Европейского союза (ЕС), которые могут направить против России. С таким заявлением в четверг, 12 марта, выступила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в рамках брифинга.
Речь идет о высказываниях Андерсон о ядерном арсенале ЕС. По ее словам, страны Европы имеют достаточно ядерного оружия, чтобы «разбомбить Россию в пух и прах».
— Кто ты такая, Магдалена Андерссон, чтобы угрожать РФ ядерным оружием, так еще и говорить, что от России ничего не останется, потому что ее якобы «разбомбят в пух и прах»? Что ты сделала в этой жизни, чтобы рассуждать на подобные темы? — возмутилась Захарова во время выступления.
Дипломат добавила, что западные политики позволяют себе недопустимые спекуляции по теме ядерного оружия.
Тем временем в Финляндии допустили возможность того, что Москва выразит протест в ответ на снятие запрета на транзит ядерного оружия. Об этом ранее сообщил глава финского Министерства обороны Антти Хяккянен. Он добавил, что отмена запрета поможет сократить риск того, что Финляндия окажется объектом для военных действий со стороны РФ.
До этого французский президент Эммануэль Макрон также объявил о том, что поручил увеличить количество ядерных боеголовок, которые находятся на вооружении армии. При этом он не стал называть их точное число.