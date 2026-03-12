Эстафета террора: после США атакована синагога в Норвегии

Вслед за инцидентом в американском Мичигане волна насилия захлестнула Европу: масштабная вооруженная операция полиции развернута у синагоги в норвежском Тронхейме. Силовики полностью оцепили район после сообщений о нападении на религиозный объект, которое произошло на фоне резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке.
Норвежское телеграфное агентство сообщает, что к месту происшествия стянуты элитные подразделения полиции в бронежилетах и шлемах. «Один человек покинул место происшествия на автомобиле, полиция разыскивает это транспортное средство. Задействованы значительные ресурсы», — заявил операционный руководитель полиции Бьёрн Руне Селльгрен. По данным агентства, к расследованию в экстренном порядке подключилась Служба полицейской безопасности Норвегии.
Ситуация вокруг здания остается неопределенной, кварталы заблокированы, а жителям рекомендовано не покидать свои дома. Глава еврейской общины Тронхейма Лейф Кнутсен подтвердил факт проведения силовой акции. «Ситуация остается неясной, это все, что я могу сказать на данный момент», — подчеркнул он. Очевидцы сообщают о многочисленных патрулях, перекрывших выезды из города в попытке перехватить скрывшегося злоумышленника.
Ранее сообщалось, что в Мичигане неизвестный протаранил еврейскую школы на территории синагоги «Темпл Израэль», а затем открыл огонь.
Аналитики некоторое время назад предупреждали о возможной активации Ираном тайных «спящих ячеек» на территории Европы и Соединенных Штатов для проведения диверсий, однако на текущий момент официальные власти Норвегии и США не заявляли о какой либо связи инцидентов с Тегераном.
