Эстафета террора: после США атакована синагога в Норвегии

Ситуация вокруг здания остается неопределенной, кварталы заблокированы, а жителям рекомендовано не покидать свои дома. Глава еврейской общины Тронхейма Лейф Кнутсен подтвердил факт проведения силовой акции. «Ситуация остается неясной, это все, что я могу сказать на данный момент», — подчеркнул он. Очевидцы сообщают о многочисленных патрулях, перекрывших выезды из города в попытке перехватить скрывшегося злоумышленника.