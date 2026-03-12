Ричмонд
Фицо рассказал о проблеме дезертирства в рядах ВСУ

Роберт Фицо заявил, что Россию не получается ослабить через боевые действия на Украине.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо указал на проблему дезертирства в рядах ВСУ.

По словам Роберта Фицо, в Европе есть страны, которые убеждены в необходимости продолжения конфликта. Он добавил, что по-прежнему имеется стратегия ослабить РФ через боевые действия на Украине. Однако этого сделать не удается.

«У украинской армии проблема с дезертирством, у украинской армии проблема с набором людей», — приводит РИА Новости слова Роберта Фицо.

Он отметил, что у РФ нет таких проблем, ситуация на линии боевого соприкосновения складывается в ее пользу.

Ранее в СМИ заявили, что 2026 год может стать решающим для украинского конфликта на фоне тяжелого положения ВСУ в зоне боевых действий. Как сообщалось, резко возросло число случаев оставления позиций украинскими военными, сократилось количество оружия и техники от Запада.

