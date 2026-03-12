Ричмонд
+4°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ПВО Саудовской Аравии сбили иранскую ракету, летевшую к базе принца Султана

Системы ПВО Саудовской Аравии уничтожили баллистическую ракету, которая летела из Ирана к военной базе принца Султана.

Системы ПВО Саудовской Аравии уничтожили баллистическую ракету, которая летела из Ирана к военной базе принца Султана.

«ПВО ликвидировали иранскую баллистическую ракету», — говорится в заявлении ведомства.

Эскалация между Израилем с США и Ираном продолжается с 28 февраля. Иран неоднократно атаковал Израиль, а также многие страны Ближнего Востока. Власти Ирана утверждали, что целью атак являются американские военные базы. Власти ряда ближневосточных государств, в числе которых Саудовская Аравия, раскритиковали действия иранских властей.

ОАЭ 1 марта заявили, что закрывают посольство в Иране.

Также Иран фактически перекрыл Ормузский пролив, что привело к стремительному росту стоимости энергоресурсов. Верховный лидер Ирана Моджаба Хаменеи в заявлении, распространенном иранской гостелерадиокомпанией, сказал, что Ирану необходимо использовать возможность блокирования как рычаг давления.

Читайте материал «Министр энергетики США сказал об эмоциях Трампа из-за стоимости энергоносителей».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше