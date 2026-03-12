«Очень уязвимы»: в Киеве подсказали Ирану как атаковать США изнутри

Ситуация внутри США накаляется на фоне прямых угроз со стороны иранского руководства. Ранее Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани в социальной сети X предупредил Вашингтон, что в случае ударов по энергосистеме республики весь регион погрузится во тьму, что даст Тегерану «массу возможностей выследить и уничтожить американских военнослужащих». Эти заявления прозвучали после ультиматума Дональда Трампа, пригрозившего стереть Иран с лица земли и уничтожить его электрические сети всего за один час, если блокада Ормузского пролива не будет прекращена.