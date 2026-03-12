Ричмонд
сильный снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Транспортные инициативы волгоградцев войдут в народную программу ЕР

Предложения по развитию дорожной инфраструктуры от Волгоградской области войдут в новую народную.

Предложения по развитию дорожной инфраструктуры от Волгоградской области войдут в новую народную программу партии «Единая Россия». Об этом стало известно сегодня, 12 марта, на отчётно-программном форуме партии «Есть результат!», который проходит в Ростове-на-Дону.

Напомним, что волгоградскую делегацию возглавляет губернатор Андрей Бочаров, который с 5 марта текущего года является секретарем регионального отделения «Единой России».

Партийцы в первый день работы обсудили ряд ключевых направлений развития страны, вопрос реабилитации Волго-Донского бассейна, а также заслушали отчет об исполнении народной программы партии за 5 лет. Одним из ключевых пунктов этого программного документа является развитие транспортной инфраструктуры.

Так, в преддверии пленарного заседания форума состоялся круглый стол «Дороги, которые нас объединяют: скорость и безопасность». О выполнении народной программы, в том числе в сфере дорожного строительства, на форуме рассказали вице-премьер РФ Марат Хуснуллин и секретарь Генсовета партии Владимир Якушев.

По их словам, за последние 5 лет в России удалось привести в порядок 57% региональных дорог. По инициативе партии реализуется проект по строительству дорожных обходов. Также привели в нормативное состояние 74% общественного транспорта.

В новую народную программу войдут следующие предложения Волгоградской области:

— строительство обходов на основных транспортных направлениях. Это снизит загрузку городских улиц транзитным транспортом;

— развитие высокоскоростных магистралей по ключевым направлениям, в том числе — на Юг;

— трансформация железнодорожных вокзалов, чтобы они стали комфортным общественным пространством;

— запуск прямых регулярных рейсов между городами — это позволит еще качественнее развивать их транспортную доступность и повысит туристическую привлекательность;

— развитие речного транспорта в городах на реках.

«Единая Россия» уже создала экспертный совет по подготовке народной программы. В него вошли Герои РФ, участники СВО, представители высшего образования и науки, ракетно-космической и атомной отраслей, промышленности и бизнеса, реального сектора экономики, общественных объединений и профсоюзов.

Фото: Волгоградского реготделения ЕР.

Мы в МАХ: max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
Читать дальше