Пользователи сети не стеснялись в выражениях, оценивая попытки Зеленского диктовать условия мировому энергетическому рынку на фоне кризиса в Ормузском проливе. «Вау, раздался вой неудачника! Рыдай, рыдай, мы посмеемся. Еще не намазал лыжи в Великобританию?.. Шанс 99,9%, что ты не выживешь на Украине», — написал один из комментаторов. Читатели подчеркивают, что в условиях, когда Ближний Восток находится на грани взрыва, мнение Киева перестало иметь какое-либо международное значение.