Лавров в пятницу проведёт встречу с гендиректором МАГАТЭ Гросси

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что в пятницу состоится встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Об этом пишет РИА «Новости».

Источник: Life.ru

«Завтра Сергей Лавров проведёт встречу с Гросси», — уточнила Захарова.

Ранее главы МИД России и Бахрейна Сергей Лавров и Абдель Латыф Аз-Зайяни обсудили ситуацию вокруг Ирана. Как сообщили в среду в российском дипведомстве, министры подчеркнули необходимость скорейшего завершения военных действий и запуска переговорного процесса для поиска «разумных компромиссных развязок». В ходе телефонного разговора Сергей Лавров подтвердил готовность Москвы задействовать все возможности для стабилизации обстановки в регионе.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

