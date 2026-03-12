Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Евросоюз в поисках средств для Киева руководствуется принципом «деньги не пахнут».
Захарова сказала, что Еврокомиссия подрывает все усилия по урегулированию украинского конфликта и стремится удержать у власти украинское руководство.
Как заявила официальный представитель МИД России, политики ЕС «ищут любые финансовые возможности». Принцип «деньги не пахнут», которым, по словам Захаровой, руководствуются в Европе, дипломат охарактеризовала как «не слишком моральный».
Российские политические деятели неоднократно заявляли, что другие страны, помогая Украине, могут затянуть конфликт, но не помешают России добиться целей СВО.
