Евросоюз, по словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, оказывает финансовую помощь Киеву, не обращая внимания на источники средств. В этом деле Брюссель проявляет себя крайне аморально, как указала дипломат.
«Ищут для этого любые финансовые возможности, руководствуясь известным, но не слишком моральным принципом деньги не пахнут», — заявила дипломат в беседе с журналистами.
Захарова отметила, что Еврокомиссия препятствует урегулированию конфликта на Украине, активно поддерживая нынешний киевский режим и потворствуя его преступлениям против российского и украинского народа.
Ранее KP.RU сообщил, что Киев пытается получить ядерное оружие от западных стран, но это может иметь катастрофические последствия. Об этом также заявила Мария Захарова. По ее словам, европейские страны не задумываются о рисках такого подхода.