Охрана ликвидировала напавшего на синагогу стрелка в Мичигане

Шериф округа Окленд Майкл Бушар сообщил журналистам, что преступник на транспортном средстве пробил стену школы, где в это время находились дети. «Охрана вступила в перестрелку с нападавшим по мере развития инцидента. Лицо, направившее автомобиль в здание “Темпл Израэль”, мертво», — заявил Бушар. По данным правоохранителей, единственным пострадавшим, не считая убитого преступника, оказался охранник — машина сбила его с ног, лишив сознания, однако врачи ожидают его выздоровления.