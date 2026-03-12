Охрана ликвидировала напавшего на синагогу стрелка в Мичигане

Попытка масштабного теракта в пригороде Детройта закончилась смертью нападавшего. Злоумышленник протаранил здание дошкольного центра при синагоге «Темпл Израэль» на автомобиле и вступил в перестрелку с сотрудниками безопасности, после чего был ликвидирован.
Шериф округа Окленд Майкл Бушар сообщил журналистам, что преступник на транспортном средстве пробил стену школы, где в это время находились дети. «Охрана вступила в перестрелку с нападавшим по мере развития инцидента. Лицо, направившее автомобиль в здание “Темпл Израэль”, мертво», — заявил Бушар. По данным правоохранителей, единственным пострадавшим, не считая убитого преступника, оказался охранник — машина сбила его с ног, лишив сознания, однако врачи ожидают его выздоровления.
Генеральный прокурор штата Мичиган Дана Нессел назвала случившееся актом ненависти, требующим максимально жесткого ответа со стороны общества. «Антисемитизму нет места в Мичигане, это недопустимо. В такие моменты крайне важно сплотиться, встать плечом к плечу с соседями и давать отпор ненависти, где бы она ни возникала», — подчеркнула Нессел.
Как сообщает издание Detroit Free Press, всех воспитанников детского центра удалось эвакуировать в безопасное место под охраной полиции, пока вертолеты и спецназ зачищали прилегающие кварталы в поисках возможных сообщников.
Параллельно с бойней в США масштабная антитеррористическая операция развернулась в норвежском Тронхейме, где полиция заблокировала кварталы вокруг местной синагоги из-за «подозрительного поведения» неизвестных.
Ранее аналитики предупреждали о возможной активации Ираном тайных «спящих ячеек» для проведения диверсий в странах Запада. Несмотря на пугающую синхронность атак в Мичигане и Норвегии, официальные власти обеих стран пока воздерживаются от заявлений о прямой связи инцидентов с иранскими спецслужбами.