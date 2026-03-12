Аналитик указал на полное отсутствие политических и военных успехов: режим в Тегеране устоял, а его силовые структуры сохранили боеспособность. Главной проблемой Белого дома Дэвис считает отсутствие стратегии выхода из кризиса. «Сейчас у нас нет четкой конечной цели, нет ясного плана и нет средств для продолжения этого конфликта в прежнем формате. Остается только иррациональная эскалация — например, наземное вторжение, которое почти наверняка закончится провалом», — подчеркнул подполковник. По его мнению, «легкого выхода из этой ситуации нет», а иррациональные действия Вашингтона лишь ведут к неминуемому поражению.