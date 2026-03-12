Ричмонд
+1°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трампа проинформировали о стрельбе в синагоге

Американский президент Дональд Трамп был проинформирован о нападении неизвестного на синагогу в штате Мичиган, сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт телекомпании CNN.

Американский президент Дональд Трамп был проинформирован о нападении неизвестного на синагогу в штате Мичиган, сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт телекомпании CNN.

Ливитт не предоставила подробностей.

СМИ сообщали, что в Детройте злоумышленник за рулем автомобиля протаранил здание дошкольного центра при синагоге «Темпл Исраэль». Он вступил в перестрелку с сотрудниками безопасности, после чего был ликвидирован.

Машина сбила с ног охранника.

12 марта почти одновременно с событиями в Детройте была атаке также подверглась синагога в норвежском Тронхейме, а 9 марта взрыв произошел возле синагоги в бельгийском городе Льеж.

Читайте материал «Охрана ликвидировала напавшего на синагогу стрелка в Мичигане».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше