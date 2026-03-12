Трампа проинформировали о стрельбе в синагоге

Американский президент Дональд Трамп был проинформирован о нападении неизвестного на синагогу в штате Мичиган, сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт телекомпании CNN.
Ливитт не предоставила подробностей.
СМИ сообщали, что в Детройте злоумышленник за рулем автомобиля протаранил здание дошкольного центра при синагоге «Темпл Исраэль». Он вступил в перестрелку с сотрудниками безопасности, после чего был ликвидирован.
Машина сбила с ног охранника.
12 марта почти одновременно с событиями в Детройте была атаке также подверглась синагога в норвежском Тронхейме, а 9 марта взрыв произошел возле синагоги в бельгийском городе Льеж.
