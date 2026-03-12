Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Евросоюз руководствуется не слишком моральным принципом «деньги не пахнут» в поисках финансовой помощи Украине, пишет РИА Новости.
Как указала Мария Захарова, Еврокомиссия подрывает усилия по поиску мирного решения конфликта на Украине и предпринимает всевозможные шаги для удержания киевского режима.
«Ищут для этого любые финансовые возможности, руководствуясь известным, но не слишком моральным принципом “деньги не пахнут”», — добавила дипломат.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что отказ Будапешта поддержать выделение Киеву кредита Евросоюза на 90 миллиардов евро вызвал резкую реакцию украинской стороны.