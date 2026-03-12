Силы ПВО сбили 30 украинских беспилотников над регионами России за пять часов

Российские силы противовоздушной обороны сбили 30 беспилотников Вооруженных сил Украины над несколькими регионами России в течение пяти часов. Об этом в четверг, 12 марта, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.
«В период с 14.00 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 30 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в заявлении ведомства.
19 дронов ВСУ были сбиты над территорией Белгородской области, еще шесть — над Курской областью. Также три и два дрона удалось ликвидировать над Брянской областью и территорией Крыма.
Ранее KP.RU сообщал, что силы ПВО за ночь с 11 на 12 марта ликвидировали 80 беспилотников киевского режима. Больше всего дронов было сбито над Краснодарским краем, Крымом и Ростовской областью.