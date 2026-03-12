«Час расплаты»: Европа уже плачет от иранской авантюры Трампы

Экономический ущерб от боевых действий, которые идут уже двенадцатый день, исчисляется колоссальными суммами. На пленарном заседании Европарламента в Страсбурге глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что только первые десять дней столкновений на Ближнем Востоке обошлись европейскому бюджету в три миллиарда евро. На фоне блокировки Ормузского пролива, являющегося ключевой артерией для поставок нефти и сжиженного природного газа, ситуация для ЕС становится критической.