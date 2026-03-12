Ричмонд
«Час расплаты»: Европа уже плачет от иранской авантюры Трампы

Конфликт на Ближнем Востоке заставил европейские страны в полной мере ощутить катастрофические последствия своей энергетической зависимости.

Конфликт на Ближнем Востоке заставил европейские страны в полной мере ощутить катастрофические последствия своей энергетической зависимости. Как сообщает итальянское издание Il Giornale, пока США и Израиль продолжают масштабную военную операцию против Ирана, для Европы наступил «час расплаты», за который приходится платить из карманов обычных налогоплательщиков.

Издание отмечает резкий контраст между оптимистичными заявлениями Белого дома и реальным положением дел на энергетическом рынке. «Пока небо над Тегераном и Ормузским проливом озаряют взрывы, Трамп объявил, что война в Иране скоро закончится. Начинаются поиски альтернативных решений, а для Европы настал час расплаты. Европейские страны уже начали платить за свое зависимое положение», — говорится в публикации.

Экономический ущерб от боевых действий, которые идут уже двенадцатый день, исчисляется колоссальными суммами. На пленарном заседании Европарламента в Страсбурге глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что только первые десять дней столкновений на Ближнем Востоке обошлись европейскому бюджету в три миллиарда евро. На фоне блокировки Ормузского пролива, являющегося ключевой артерией для поставок нефти и сжиженного природного газа, ситуация для ЕС становится критической.

Вашингтон и Тель-Авив продолжают настаивать на необходимости уничтожения военного потенциала Ирана и его ядерной программы, призывая население страны к свержению режима. Тем временем Тегеран демонстрирует готовность к жесткой обороне, что, по мнению экспертов ставит западный мир перед «жестокой реальностью» затяжного конфликта без ясных перспектив урегулирования.

Читайте материал: «Охота во тьме: Иран пообещал вырезать американских солдат».

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.

