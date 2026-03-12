Катар сбил одну крылатую и две баллистические выпущенные Ираном ракеты

Минобороны Катара заявило, что силы ПВО страны уничтожили две баллистические и одну крылатую ракеты, которые были выпущены по стране из Ирана.
Атаку удалось перехватить, заявили в ведомстве.
Эскалация между Израилем с США и Ираном продолжается с 28 февраля. Иран неоднократно атаковал Израиль, а также многие страны Ближнего Востока. Власти Ирана утверждали, что целью атак являются американские военные базы. Власти ряда ближневосточных государств раскритиковали действия иранских властей.
ОАЭ 1 марта заявили, что закрывают посольство в Иране.
Также Иран фактически перекрыл Ормузский пролив, что привело к стремительному росту стоимости энергоресурсов. Верховный лидер Ирана Моджаба Хаменеи в заявлении, распространенном иранской гостелерадиокомпанией, сказал, что Ирану необходимо использовать возможность блокирования как рычаг давления.
Читайте материал «Россия сформулировала предложения по урегулированию в Иране, заявила Захарова».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.