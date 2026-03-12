Ричмонд
сильный снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Венгрия передала инкассаторские машины украинскому Ощадбанку

При этом пресс-служба банка пожаловалась, что «зафиксированы несколько повреждений оборудования».

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Украинский Ощадбанк сообщил, что венгерская сторона вернула ему инкассаторские автомобили, ранее задержанные на территории республики.

«Ощадбанк вернул свои задержанные в Венгрии инкассаторские автомобили», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

При этом пресс-служба банка пожаловалась, что «зафиксирован ряд повреждений оборудования». Кроме того, все наличные деньги и золото, которые везли в тех автомобилях, «все еще остаются незаконно задержанными в Венгрии», добавили в Ощадбанке.

5 марта в Венгрии задержали два бронированных автомобиля, предназначенных для перевозки ценностей Ощадбанка. В Национальном налоговом и таможенном управлении (NAV) Венгрии заявили о задержании семерых граждан Украины, в том числе бывшего генерала украинской спецслужбы. Задержанные везли из Австрии на Украину в общей сложности $40 млн, €35 млн и 9 кг золота. Против них возбуждено дело об отмывании средств. В NAV отметили, что только в этом году через территорию Венгрии на Украину было перевезено более $900 млн, €420 млн и 146 кг золота в слитках.

Будапешт потребовал от Киева объяснений в связи с перевозкой по венгерской территории крупной суммы денег, которые, по мнению венгерской стороны, могут принадлежать мафиозным структурам. 6 марта задержанные украинские инкассаторы были отпущены на родину. 9 марта министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто отметил, что после конфискации средств Ощадбанка на Украине началась паника. 10 марта парламент Венгрии одобрил проект закона о замораживании изъятых средств на 60 дней.

Узнать больше по теме
Петер Сийярто: глава МИД Венгрии и голос прагматичной дипломатии
Петер Сийярто — влиятельный венгерский политик и дипломат, занимающий пост министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии. Его имя хорошо известно на международной арене. Уже многие годы он твердо отстаивает национальные интересы страны, сочетая прагматизм с принципиальностью. Детали его биографии, карьеры и личной жизни — в нашем материале.
Читать дальше