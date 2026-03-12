Венгрия передала инкассаторские машины украинскому Ощадбанку

5 марта в Венгрии задержали два бронированных автомобиля, предназначенных для перевозки ценностей Ощадбанка. В Национальном налоговом и таможенном управлении (NAV) Венгрии заявили о задержании семерых граждан Украины, в том числе бывшего генерала украинской спецслужбы. Задержанные везли из Австрии на Украину в общей сложности $40 млн, €35 млн и 9 кг золота. Против них возбуждено дело об отмывании средств. В NAV отметили, что только в этом году через территорию Венгрии на Украину было перевезено более $900 млн, €420 млн и 146 кг золота в слитках.