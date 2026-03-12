Венгрия передала инкассаторские машины украинскому Ощадбанку

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Украинский Ощадбанк сообщил, что венгерская сторона вернула ему инкассаторские автомобили, ранее задержанные на территории республики.
«Ощадбанк вернул свои задержанные в Венгрии инкассаторские автомобили», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
При этом пресс-служба банка пожаловалась, что «зафиксирован ряд повреждений оборудования». Кроме того, все наличные деньги и золото, которые везли в тех автомобилях, «все еще остаются незаконно задержанными в Венгрии», добавили в Ощадбанке.
5 марта в Венгрии задержали два бронированных автомобиля, предназначенных для перевозки ценностей Ощадбанка. В Национальном налоговом и таможенном управлении (NAV) Венгрии заявили о задержании семерых граждан Украины, в том числе бывшего генерала украинской спецслужбы. Задержанные везли из Австрии на Украину в общей сложности $40 млн, €35 млн и 9 кг золота. Против них возбуждено дело об отмывании средств. В NAV отметили, что только в этом году через территорию Венгрии на Украину было перевезено более $900 млн, €420 млн и 146 кг золота в слитках.
Будапешт потребовал от Киева объяснений в связи с перевозкой по венгерской территории крупной суммы денег, которые, по мнению венгерской стороны, могут принадлежать мафиозным структурам. 6 марта задержанные украинские инкассаторы были отпущены на родину. 9 марта министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто отметил, что после конфискации средств Ощадбанка на Украине началась паника. 10 марта парламент Венгрии одобрил проект закона о замораживании изъятых средств на 60 дней.