Стармер извинился перед жертвами Эпштейна за назначение Мандельсона послом США

«Должен признать, что я допустил ошибку, назначив Питера Мандельсона. Позвольте мне ещё раз извиниться перед жертвами Эпштейна за назначение Питера Мандельсона. Это была моя ошибка, и я беру на себя ответственность», — заявил Стармер в эфире Sky News.