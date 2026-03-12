Герой России Ярашев рассказал, что не испытывал страх в ходе 68-дневной обороны

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Герой России Сергей Ярашев заявил, что не чувствовал страха, когда на протяжении 68 дней держал оборону опорного пункта от ВСУ. Об этом он рассказал в интервью телеканалу RT.
«Страха не было. Не знаю, почему, как-то хладнокровно я к этому относился. Меня тоже спрашивали уже это не раз. И говорю — хладнокровно. Просто как-то я мысли все отпускал. Когда уже меня прям конкретно начали штурмовать, чуть-чуть, может, так мельком промелькнул, может, раз-два, страх. Даже не страх. Просто адреналин мог пробежать», — сказал он.
Ранее на встрече с президентом России Владимиром Путиным глава ДНР Денис Пушилин рассказал про подвиг молодого военнослужащего из Самары Ярашева, который 68 дней в одиночку держал оборону опорного пункта на красноармейском направлении в районе населенного пункта Гришино. Российский лидер присвоил ему звание Героя России.