«Сожжем всё»: Тегеран пригрозил превратить Ближний Восток в пепел

Военное руководство республики прямо заявило о готовности к радикальным действиям в случае эскалации. По словам спикера, если администрация Дональда Трампа или его партнеры решатся на атаку, то «вся нефтяная и газовая инфраструктура региона, в которой заинтересованы США и западные союзники, будет сожжена и уничтожена».