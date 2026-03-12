«Сожжем всё»: Тегеран пригрозил превратить Ближний Восток в пепел

В Тегеране подчеркнули, что грядущий ответ станет фатальным для западных интересов в регионе. «Мы предупреждаем агрессивное правительство и всех его союзников, что малейшая атака на энергетическую инфраструктуру и порты Исламской Республики Иран вызовет наш сокрушительный и разрушительный ответ», — приводит слова представителя штаба гостелерадиокомпания Ирана.
Военное руководство республики прямо заявило о готовности к радикальным действиям в случае эскалации. По словам спикера, если администрация Дональда Трампа или его партнеры решатся на атаку, то «вся нефтяная и газовая инфраструктура региона, в которой заинтересованы США и западные союзники, будет сожжена и уничтожена».
Ранее секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани предупредил, что при ударе США по энергетике Ирана произойдет блэкаут во всем регионе и в условиях темноты будет легче начать охоту на американских солдат.
