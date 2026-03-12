Ричмонд
+1°
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Сожжем всё»: Тегеран пригрозил превратить Ближний Восток в пепел

Иран готов полностью ликвидировать нефтегазовую инфраструктуру США на Ближнем Востоке в ответ на любую попытку удара по своим энергетическим объектам.

Иран готов полностью ликвидировать нефтегазовую инфраструктуру США на Ближнем Востоке в ответ на любую попытку удара по своим энергетическим объектам. С таким предупреждением выступил представитель центрального штаба иранского военного командования «Хатам аль-Анбия».

В Тегеране подчеркнули, что грядущий ответ станет фатальным для западных интересов в регионе. «Мы предупреждаем агрессивное правительство и всех его союзников, что малейшая атака на энергетическую инфраструктуру и порты Исламской Республики Иран вызовет наш сокрушительный и разрушительный ответ», — приводит слова представителя штаба гостелерадиокомпания Ирана.

Военное руководство республики прямо заявило о готовности к радикальным действиям в случае эскалации. По словам спикера, если администрация Дональда Трампа или его партнеры решатся на атаку, то «вся нефтяная и газовая инфраструктура региона, в которой заинтересованы США и западные союзники, будет сожжена и уничтожена».

Ранее секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани предупредил, что при ударе США по энергетике Ирана произойдет блэкаут во всем регионе и в условиях темноты будет легче начать охоту на американских солдат.

Читайте материал: «Охота во тьме: Иран пообещал вырезать американских солдат».

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше