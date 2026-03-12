Нетаньяху назвал нового лидера Ирана Хаменеи-младшего «марионеткой КСИР»

США и Израиль начали операцию против Ирана 28 февраля. В первый день атак погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Новым лидером республики был избран его сын Моджтаба Хаменеи. С момента избрания Советом экспертов Хаменеи-младший не появлялся на публике. Сегодня он впервые обратился к народу. СМИ писали о ранении нового иранского лидера. 12 марта МИД Ирана подтвердил, что Моджтаба Хаменеи пострадал при недавних атаках. Утверждается, что он чувствует себя нормально и находится в безопасности.