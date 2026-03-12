Политолог рассказал, чем важен для Молдавии рынок стран СНГ

«Тем более сегодня в таком меняющемся мире обмен информацией является одним из самых важных факторов безопасности стран. Но Молдова из этих соглашений выходит, даже несмотря на то, что у нас в аэропорту пару лет назад произошла трагедия, когда были убиты наши сотрудники (гражданином одного из государств СНГ, которого не впустили в страну и который находился в розыске за похищение человека — ред.). И это же повод для того, чтобы углубить сотрудничество, в том числе и в рамках СНГ», — пояснил он.