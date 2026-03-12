В Самарской области нашли пропавших детей

Ранее в ГУМВД России по региону сообщили журналистам, что устанавливают местонахождение несовершеннолетних жителей города Новокуйбышевска — Анастасии (2010 года рождения) и Никиты Севрюгиных (2016 года рождения). Дети в среду ушли из дома по проспекту Победы и не вернулись.