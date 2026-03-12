Венгрия обсудила на Украине с представителем ЕС состояние нефтепровода «Дружба»

Нефть из России не поступает по трубопроводу «Дружба» на венгерские НПЗ с 27 января. В связи с этим Венгрия и Словакия обратились к Хорватии с просьбой разрешить транзит российского сырья по Адриатическому трубопроводу. Будапешт принял ответные меры против Киева, заблокировав ему «военный кредит» Евросоюза на €90 млрд и предупредив, что будет препятствовать любым решениям Брюсселя, выгодным для украинцев.