Венгрия обсудила на Украине с представителем ЕС состояние нефтепровода «Дружба»

БУДАПЕШТ, 12 марта. /ТАСС/. Венгерские правительственные эксперты провели в Киеве консультации с европейскими дипломатами и представителем Еврокомиссии по вопросу о возобновлении работы нефтепровода «Дружба», но так и не получили согласия на встречу с украинскими официальными лицами. Об этом сообщил находящий в Киеве заместитель министра энергетики Венгрии Габор Цепек.
«К настоящему моменту 17 стран интересовались позицией Венгрии и нашим мнением о нефтепроводе “Дружба”. Кроме того, состоялась очень полезная встреча с представителем Европейской комиссии», — сказал Цепек в видеообращении, которое транслировалось венгерскими телеканалами.
Он отметил, что, по сообщениям из Брюсселя, Еврокомиссия также обратилась к Украине с предложением направить своих экспертов для оценки состояния трубопровода. «Теперь не только Венгрия и Словакия, но и Европейская комиссия хочет знать факты», — пояснил замглавы Минэнерго.
В то же время, ему пока не удалось договориться о встрече с коллегами из Министерства энергетики Украины. «Мы будем ждать ответа, мы будем здесь завтра», — пообещал Цепек.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал абсурдной ситуацию, когда венгерская делегация, прибывшая 11 марта в Киев, смогла встретиться там со всеми, кроме украинцев. В свою очередь глава канцелярии премьера Гергей Гуйяш заявил, что отказ украинской стороны от встреч «очень показателен» и лишь подтверждает политический, а не технический характер возникшей проблемы.
Нефть из России не поступает по трубопроводу «Дружба» на венгерские НПЗ с 27 января. В связи с этим Венгрия и Словакия обратились к Хорватии с просьбой разрешить транзит российского сырья по Адриатическому трубопроводу. Будапешт принял ответные меры против Киева, заблокировав ему «военный кредит» Евросоюза на €90 млрд и предупредив, что будет препятствовать любым решениям Брюсселя, выгодным для украинцев.