ВКС КСИР пригрозили ударами по газовым месторождениям Израиля

КАИР, 12 марта. /ТАСС/. Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) пригрозили нанести удары по израильским газовым месторождениям «Левиафан» и «Кариш» в Средиземном море. Соответствующее заявление опубликовал командующий ВКС Маджид Мусави.

Источник: Reuters

«В списке наших целей — месторождения “Левиафан” и “Кариш”, а также десятки других объектов. Каждая новая ошибка противника будет стоить ему открытия очередного фронта», — написал Мусави в X.