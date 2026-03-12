Захарова жестко ответила экс-премьеру Швеции, пригрозившей разбомбить РФ ядерным оружием

Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко раскритиковала экс-премьера Швеции Магдалену Андерссон за заявление о том, что Европа способна «разбомбить Россию в пух и прах» с помощью ядерного оружия.
На брифинге Захарова назвала такие рассуждения легковесными и недопустимыми, отметив, что Андерссон не имеет морального права угрожать России. Дипломат предложила шведскому политику заняться реальными проблемами, например, защитой Гренландии, и напомнила о необходимости отстаивать суверенитет стран ЕС, прежде чем «обустраивать планету».
«Кто ты такая, Магдалена Андерссон, чтобы угрожать России ядерным оружием, так еще и говорить, что от России ничего не останется, потому что ее якобы “разбомбят в пух и прах”?» — сказала Захарова.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Евросоюз в поисках средств для Киева руководствуется принципом «деньги не пахнут».
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.