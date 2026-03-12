Ричмонд
Герой РФ Ярашев рассказал, как добирался до сослуживцев, прогрызая оптоволокно

Путь до союзников составлял около километра, сообщил боец.

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Герой России Сергей Ярашев рассказал, что после 68-дневной обороны опорного пункта добирался до союзных подразделений, прогрызаясь через оптоволокно. Об этом он сообщил в интервью телеканалу RT.

«Мне дают команду [добраться до российских подразделений] — я иду. Я иду по полю, там оптоволокно, просто полное поле оптоволокна — это леска. Я иду, она ноги вся обвязывает. А я еще и идти не могу, я беру и ее зубами грызу», — сказал он, уточнив, что до путь до союзников составлял около километра.

11 марта на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава ДНР Денис Пушилин рассказал про подвиг молодого военнослужащего из Самары Ярашева, который 68 дней в одиночку держал оборону опорного пункта на красноармейском направлении в районе населенного пункта Гришино. Президент присвоил ему звание Героя России.

