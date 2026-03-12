Боец Ярашев дал советы тем, кто впервые отправляется на СВО

Герой России Сергей Ярашев, который в одиночку 68 дней удерживал позиции ВС России в ДНР, в беседе со спецкорреспондентом RT Валентином Горшениным дал советы тем, кто впервые отправляется на СВО.
«Слушай больше своего командира. Никогда не нервничать… И всегда следить за своим автоматом!» — заявил он.
Российский президент Владимир Путин присвоил Ярашеву звание Героя России.
Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что Ярашев получит премию имени Тиграна Кеосаяна.
Сослуживец военного рассказал Telegram-каналу RT, что боец совершил свой подвиг на первом же боевом задании.
Невеста военнослужащего Камилла отметила в беседе с RT, что Ярашев шёл 9 км до российских солдат сквозь туман, несмотря на обморожение.