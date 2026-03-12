США могут создать коалицию для сопровождения судов в Ормузском проливе

США рассматривают вариант формирования международной коалиции, которая могла бы обеспечивать безопасность судоходства в Ормузском проливе. Об этом рассказал министр финансов Скотт Бессент во время интервью британскому телеканалу Sky News.
По его словам, в перспективе к сопровождению судов могут подключиться военно-морские силы США совместно с партнёрами из других стран. Такая операция может начаться, как только военные сочтут её возможной и целесообразной с точки зрения безопасности и оперативной обстановки.
Бессент также отверг сообщения о том, что Иран якобы заминировал Ормузский пролив. Он отметил, что через этот морской путь продолжают проходить иранские и китайские нефтяные танкеры, что, по его мнению, указывает на отсутствие минной угрозы.
Ранее агентство Reuters сообщило, что ВМС США отказывают представителям судоходных компаний в сопровождении торговых судов и танкеров через Ормузский пролив, ссылаясь на высокие риски.